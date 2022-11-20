Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1750 мм
- Ширина736 мм
- Вес56 кг
- Материалискусственный ротанг
- Максимальная нагрузка500 кг
- Цветчерный
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Стол Лидер 1
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Кемер-2
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден