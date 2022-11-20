Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1250 мм
- Ширина950 мм
- Глубина700 мм
- Вес32 кг
- Материалакриловый шнур
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Диван классический
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден