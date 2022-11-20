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Подвесное кресло FISHT Verano - фото 1

Подвесное кресло FISHT Verano

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Характеристики товара

Описание

Искусственный ротанг - удивительный материал, он легкий и одновременно прочный, устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению, не нуждается в специальном уходе и хранении. Подушка выполнена из водооталкивающего материала. Не требует специального ухода. И что очень важно сегодня, в стремлении сохранить и сберечь природу, искусственный ротанг может быть повторно переработан! Металлические каркасы нашей мебели крепкие и надежные, не боятся холода, жары и влаги, поэтому не подвержены коррозии, что увеличивает срок эксплуатации до 30 лет. Внешний вид также очень важен и мы стараемся чтобы наши подвесные кресла были не только функциональными, но и стильными. Уютное подвесное кресло с мягкими подушками станут любимым местом вашей семьи где можно будет провести безмятежные часы отдыха и релаксации на свежем воздухе.

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Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина750 мм

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