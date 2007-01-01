Характеристики товара
Описание
Элегантная пара кофейных столиков Tango станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице, выполенной из закалённого стекла, завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Чёрные ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер. Размер большого столика: диам.60х41см. Размер маленького столика: диам.47,5х31см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота410/310 мм
- Диаметр600/475 мм
- Максимальная нагрузка20 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал ножекметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет