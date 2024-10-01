Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Вес0,322 кг
- Объем0,45 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Декантер «Оупенинг», 0,9л
Блюдо для подачи, ширина 300мм
Пармезанница с ложкой 325мл, стекло, нержавеющая сталь
Доска для подачи фанера
Менажница прямоугольная 5 секций, дуб
Пепельница «Крафт Грин», фарфор, зеленый
Нож для бифштекса «Джамбо»
Блюдо для подачи, фарфор
Вилка столовая «Дива»
Пепельница «Смоукинг», стекло, прозрачный
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 250 мл, бирюзовый, бежевый
Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый
Салатник «Пинки» керамика 300 мл, серый
Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый
Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,6 л, белый
Салатник «Шефс» стекло 348 мл, прозрачный
Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый
Салатник «Пастораль» фарфор, зеленый
Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный