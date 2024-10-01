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Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный - фото 1Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный - фото 2

Салатник «Проотель» термостойкое стекло 450 мл, прозрачный

Артикул: CH-061-851
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота75 мм
  • Вес0,322 кг
  • Объем0,45 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

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