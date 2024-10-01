Товар в корзине. Перейти
Сахарница с крышкой «Монако Вайт» - фото 1

Сахарница с крышкой «Монако Вайт»

Артикул: CH-063-411
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун»
Фотография товара Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун» от компании ChiedoCover.
Следующий Сахарница «Кашуб-хел»
Фотография товара Сахарница «Кашуб-хел» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Тренд», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от22032
320 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Тренд», 0.42л

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная

6
В наличии 432 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Пари-рама» бук, металл, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2408
3 490 ₽Оптовая цена

Мельница для соли «Пари-рама» бук, металл, фуксия

8
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный

5
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4207
2 590 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор

8
В наличии 350 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм

10
В наличии 2520 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Тэма», произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽

Ложка столовая «Тэма»

8
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Кунстверк»

12
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой

5
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела сахарницы

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Эрбосо Реативо» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Сахарница без крышки «Эрбосо Реативо» фарфор

6
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Крафт Грин» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽Оптовая цена

Сахарница «Крафт Грин» фарфор

7
В наличии 135 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Кашуб-хел» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Сахарница «Кашуб-хел» фарфор

15
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара «Монако Вайт», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6205
1 690 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара «Монако Вайт», фарфор

15
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5004
2 590 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара «Чино», произведённого компанией ChiedoCover
от1 08010
1 200 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара «Чино»

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара «Кларет», произведённого компанией ChiedoCover
от9802
990 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара «Кларет»

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Везувиус Ляпис» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽Оптовая цена

Сахарница «Везувиус Ляпис» фарфор

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара «Версаль» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара «Версаль» фарфор

15
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара «Карат», произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара «Карат»

15
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Сахарница с крышкой «Монако Вайт»
Сахарница с крышкой «Монако Вайт»
от 2 120
2 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Тренд», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от22032
320 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Тренд», 0.42л

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, черная

6
В наличии 432 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Пари-рама» бук, металл, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2408
3 490 ₽Оптовая цена

Мельница для соли «Пари-рама» бук, металл, фуксия

8
В наличии 50 шт.