Товар в корзине. Перейти
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый - фото 1

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый

Артикул: CH-062-364
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кастрюля для запекания, с крышкой, «Маренго», керамика, 0,5 л, 11 см
Фотография товара Кастрюля для запекания, с крышкой, «Маренго», керамика, 0,5 л, 11 см от компании ChiedoCover.
Следующий Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, светлое дерево
Фотография товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, светлое дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр110 мм
  • Вес0,574 кг
  • Материалкерамика
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела кастрюли для запекания

Товар в корзине

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый
от 400
410 ₽
В корзине

С этим товаром покупают