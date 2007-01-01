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Блюдо для подачи - фото 1

Блюдо для подачи

Артикул: CH-062-983
11 оценок
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Фотография товара Блюдо «Флоат Вайт» от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 200мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Блюдо для подачи — нестандартная тарелка для эффектной сервировки столов. Посуда имеет оригинальную прямоугольную форму. Она достаточно большая — длина 300 мм, ширина 200 мм. Высота равна 5 мм.

В качестве материала производитель выбрал натуральный сланец, что также добавляет товару нестандартность. Края неровные, тарелка прямая без закруглений. Цвет — глубокий черный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота5 мм
  • Вес0.816 кг
  • Материалсланец
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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