Характеристики товара
Описание
Блюдо для подачи — нестандартная тарелка для эффектной сервировки столов. Посуда имеет оригинальную прямоугольную форму. Она достаточно большая — длина 300 мм, ширина 200 мм. Высота равна 5 мм.
В качестве материала производитель выбрал натуральный сланец, что также добавляет товару нестандартность. Края неровные, тарелка прямая без закруглений. Цвет — глубокий черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина200 мм
- Высота5 мм
- Вес0.816 кг
- Материалсланец
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт