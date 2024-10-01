Товар в корзине. Перейти
Салатник «Агава» фарфор 0,5 л, матовый, зеленый - фото 1Салатник «Агава» фарфор 0,5 л, матовый, зеленый - фото 2Салатник «Агава» фарфор 0,5 л, матовый, зеленый - фото 3

Салатник «Агава» фарфор 0,5 л, матовый, зеленый

Артикул: CH-061-852
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салатник «Идиллия» фарфор, белый
Фотография товара Салатник «Идиллия» фарфор, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Салатник «Сизонз бар» зеникс 2,2 л, белый
Фотография товара Салатник «Сизонз бар» зеникс 2,2 л, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Серия «Агава» производителя Kunstwerk получила название благодаря растению, ведь у посуды зеленый цвет с мелкими прожилками. Такой рисунок подчеркивает матовая фактура поверхности. Этот салатник имеет средний объем 500 мл. У него форма пиалы с правильным круглым контуром. Диаметр посуды 145 мм, высота 60 мм. Все изделия этой серии сделаны из прочного, стойкого к механическим повреждениям фарфора. Этот материал не покрывается царапинами, трещинами, не меняет оттенок, поэтому подходит для кафе и ресторанов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр145 мм
  • Объем0,5 л
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пати»

13
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм

15
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый»

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, 4 отделения, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6107
2 790 ₽

Подставка для специй, 4 отделения, дуб

5
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь салатовый» фарфор 300 мл, салатовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь салатовый» фарфор 300 мл, салатовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь салатовый» фарфор 300 мл, салатовый, черный

5
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник пластик 120 мл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник пластик 120 мл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Соусник пластик 120 мл, черный

13
В наличии 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Стоун» фарфор 0,75 л, сине-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Стоун» фарфор 0,75 л, сине-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Салатник «Стоун» фарфор 0,75 л, сине-серый

13
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Фотография товара Харрикейн «Элеганс» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Харрикейн «Элеганс», произведённого компанией ChiedoCover
от9802
990 ₽Оптовая цена

Харрикейн «Элеганс»

7
В наличии 180 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2507
3 490 ₽

Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, желтый, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
от17042
290 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, желтый, пластик

15
В наличии

Другие товары из раздела салатники

Распродажа
Фотография товара Салатник «Скандинавия» керамика 400 мл, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Скандинавия» керамика 400 мл, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Скандинавия» керамика 400 мл, голубой

13
В наличии 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белая

7
В наличии 900 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло 0,7 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло 0,7 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло 0,7 л, белый

13
В наличии 389 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от5055
110 ₽Оптовая цена

Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл

5
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый

12
В наличии 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный

12
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый

8
В наличии 350 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от48019
590 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий

15
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 1 л, белый

8
В наличии 1968 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный

9
В наличии 3212 шт.

Товар в корзине

Салатник «Агава» фарфор 0,5 л, матовый, зеленый
Салатник «Агава» фарфор 0,5 л, матовый, зеленый
от 570
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пати»

13
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм

15
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый»

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, 4 отделения, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6107
2 790 ₽

Подставка для специй, 4 отделения, дуб

5
В наличии 17 шт.