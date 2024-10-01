Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Серия «Агава» производителя Kunstwerk получила название благодаря растению, ведь у посуды зеленый цвет с мелкими прожилками. Такой рисунок подчеркивает матовая фактура поверхности. Этот салатник имеет средний объем 500 мл. У него форма пиалы с правильным круглым контуром. Диаметр посуды 145 мм, высота 60 мм. Все изделия этой серии сделаны из прочного, стойкого к механическим повреждениям фарфора. Этот материал не покрывается царапинами, трещинами, не меняет оттенок, поэтому подходит для кафе и ресторанов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота60 мм
- Диаметр145 мм
- Объем0,5 л
- Материалфарфор
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт