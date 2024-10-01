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Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 3

Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-609
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота166 мм
  • Диаметр71 мм
  • Объем0,435 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

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