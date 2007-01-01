Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр142 мм
- Объем1 л
- Материалфарфор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, белый
Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 55 мм
Емкость для соусов 690мл, пластик, красный
Блюдо для запекания «Крафт Блю» фарфор
Сковорода для запекания «Крафт Грин» фарфор
Сковорода порционная «Бель Кузин» фарфор
Сковорода порционная «Америка» фарфор, белая
Форма для запекания черная, овальная, фарфор
Форма для запекания керамика, белая
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, белый