Товар в корзине. Перейти
Стакан «Мятый» фарфор - фото 1

Стакан «Мятый» фарфор

Артикул: CH-062-612
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для запекания овальное «Пьюр» керамика
Фотография товара Блюдо для запекания овальное «Пьюр» керамика от компании ChiedoCover.
Следующий Емкость для запекания «Симплисити» фарфор
Фотография товара Емкость для запекания «Симплисити» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр142 мм
  • Объем1 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела формы для запекания

Товар в корзине

Стакан «Мятый» фарфор
Стакан «Мятый» фарфор
от 3 460
3 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают