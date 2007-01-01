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Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» фарфор - фото 1

Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» фарфор

Артикул: CH-062-627
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина167 мм
  • Объем0,5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» фарфор
Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» фарфор
от 1 210
1 290 ₽
В корзине

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