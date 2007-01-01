Товар в корзине. Перейти
Емкость для запекания «Симплисити» овальная фарфор - фото 1

Емкость для запекания «Симплисити» овальная фарфор

Артикул: CH-062-613
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для запекания овальное «Симплисити» фарфор
Фотография товара Блюдо для запекания овальное «Симплисити» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Форма для запекания «Александрия» фарфор
Фотография товара Форма для запекания «Александрия» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела формы для запекания

Товар в корзине

Емкость для запекания «Симплисити» овальная фарфор
Емкость для запекания «Симплисити» овальная фарфор
от 1 350
В корзине

С этим товаром покупают