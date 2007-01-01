Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина196 мм
- Диаметр155 мм
- Объем0,55 л
- Материалфарфор
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб
Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 1л, фарфор, черный
Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, светлое дерево
Салатник «Пати» фарфор 0,6 л, серый, синий
Емкость для запекания «Скандинавия» керамика
Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор
Сковорода для запекания «Крафт Вайт» фарфор
Сковорода для запекания «Крафт Грин» фарфор
Емкость для запекания «Крафт Грин» фарфор
Блюдо эмалированная сталь белый, синий
Форма для запекания «Кунстверк» фарфор