Товар в корзине. Перейти
Форма для запекания с матовым покрытием чугун - фото 1

Форма для запекания с матовым покрытием чугун

Артикул: CH-062-655
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Емкость для запекания «Эклипс» керамика, красная
Фотография товара Емкость для запекания «Эклипс» керамика, красная от компании ChiedoCover.
Следующий Форма для запекания, чугун, красная
Фотография товара Форма для запекания, чугун, красная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр200 мм
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела формы для запекания

Товар в корзине

Форма для запекания с матовым покрытием чугун
Форма для запекания с матовым покрытием чугун
от 2 990
3 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают