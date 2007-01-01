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Блюдо овальное для запекания «Пастораль», фарфор - фото 1

Блюдо овальное для запекания «Пастораль», фарфор

Артикул: CH-062-411
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Объем1,25 л
  • Материалфарфор
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдо овальное для запекания «Пастораль», фарфор
Блюдо овальное для запекания «Пастораль», фарфор
от 1 000
В корзине

С этим товаром покупают