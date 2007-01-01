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Емкость для запекания «Крафт Терракота» фарфор - фото 1

Емкость для запекания «Крафт Терракота» фарфор

Артикул: CH-062-449
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр165 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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Товар в корзине

Емкость для запекания «Крафт Терракота» фарфор
Емкость для запекания «Крафт Терракота» фарфор
от 2 440
2 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают