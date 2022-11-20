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Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 1Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 2Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 3Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 4Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 5Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 6Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 7Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 8Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 9Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина - фото 10

Стол деревянный Кантри орех / коричневая патина

Артикул: CH-035-532
46 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина1070 мм
  • Высота790 мм
  • Вес87 кг
  • Объем0.6 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест6
  • Страна изготовленияРоссия

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