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Стол обеденный Dario, грецкий орех

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Стол обеденный Dino, черный дуб
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Стол обеденный Dino, черный дуб

Характеристики товара

Описание

Изящный обеденный стол Dario для Вашей кухни. Теплый золотистый оттенок привлекает взгляд, металлическая отделка ловит солнечные блики и делает атмосферу на кухне свежей и радостной, создает настроение ранним солнечным утром. Поиграйте с пространством, дополнив гарнитур дизайнерскими стульями от ogogo.ru и необычными деталями.

Стол Dario прекрасное решение и для большой семьи с детьми. Габаритные размеры позволяют собрать родных за одним столом. Столешница привлекательной формы без острых углов – эстетична и безопасна. Она выполнена из шпона грецкий орех. Меламиновое покрытие наделяет стол Dario высокой износостойкостью. Меламин – гибкий и прочный материал и особенно отличается высокой невосприимчивостью к механическим повреждениям. Каркас и ножки стола сделаны из металла, цвет золотистый матовый. Ножки не только прочные и красивые, но также очень легкой конструкции – они не загромождают пространство под столешницей.

Выбрав обеденный стол Dario, Вы создадите на кухне или в столовой безупречно стильное и уютное пространство.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • МатериалМДФ
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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