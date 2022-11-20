Характеристики товара
Описание
Изящный обеденный стол Dario для Вашей кухни. Теплый золотистый оттенок привлекает взгляд, металлическая отделка ловит солнечные блики и делает атмосферу на кухне свежей и радостной, создает настроение ранним солнечным утром. Поиграйте с пространством, дополнив гарнитур дизайнерскими стульями от ogogo.ru и необычными деталями.
Стол Dario прекрасное решение и для большой семьи с детьми. Габаритные размеры позволяют собрать родных за одним столом. Столешница привлекательной формы без острых углов – эстетична и безопасна. Она выполнена из шпона грецкий орех. Меламиновое покрытие наделяет стол Dario высокой износостойкостью. Меламин – гибкий и прочный материал и особенно отличается высокой невосприимчивостью к механическим повреждениям. Каркас и ножки стола сделаны из металла, цвет золотистый матовый. Ножки не только прочные и красивые, но также очень легкой конструкции – они не загромождают пространство под столешницей.
Выбрав обеденный стол Dario, Вы создадите на кухне или в столовой безупречно стильное и уютное пространство.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина1000 мм
- Высота760 мм
- МатериалМДФ
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт