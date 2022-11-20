Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина840 мм
- Высота760 мм
- Вес46 кг
- Объем0.167 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест4
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Dino, орех
Стол обеденный Dino, черный дуб
Стол обеденный Dario, грецкий орех
Стол обеденный Марбург
Кофейный столик Contour Max
Кофейный столик Contour Mini
Стол керамический Дели
Стол Фрейк, светло-коричневый
Стол обеденный Толедо D80 мрамор
Стол ЧК М
Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб
Стол Solution, круглый, черный
Журнальный стол Бернард орех с коричневой патиной
Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина
Стол деревянный кантри 2047 / черный
Стол деревянный Шен черный дуб вотан
Стол журнальный Genua round
Стол обеденный Jaxton
Кухонный стол Торнио, черный
Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый