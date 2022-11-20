Обеденный стол, размеры столешницы 160*90 см. Дополнительно раскладывается на 60 см.
Цвет столешницы - белый, ножки металлические, покрашены в цвет светлого дерева.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
к.1: 98*90*17 см
к.2: 81,5*39,5*8,5 см
Вес брутто:
к.1: 34,2 кг к.2: 15 кг
Объем:
к.1: 0,15 к.2: 0,03
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