Характеристики товара
Описание
В комплекте 4 Стула Престиж и Стол Лофт-108
Основные характеристики
- Вес51.5 кг
- Материалметалл, дерево
- Страна изготовленияРоссия
В комплекте 4 Стула Престиж и Стол Лофт-108
Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный
Стул обеденный Флоут, белый/ черный
Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный
Стул полубарный Фаро, белый
Стул полубарный Фаро, бежевый
Стул полубарный Фаро, темно-серый
Стул полубарный Фаро, черный
Стул обеденный Фаулер, белый
Стул Capri чёрный
Стул Диамант пластиковый, золотой
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый
Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Куверт на 2 прибора, лен, ажурный
Куверт на 2 прибора, бледно васильковый
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