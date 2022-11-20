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Комплект уличной мебели Престиж

Артикул: CH-050-735
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В комплекте 4 Стула Престиж и Стол Лофт-108

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Основные характеристики

  • Вес51.5 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Страна изготовленияРоссия

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