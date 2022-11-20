Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Dino, черный дуб - фото 1Стол обеденный Dino, черный дуб - фото 2Стол обеденный Dino, черный дуб - фото 3Стол обеденный Dino, черный дуб - фото 4

Стол обеденный Dino, черный дуб

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Dino, орех
Стол обеденный Dino, орех
Следующий Стол обеденный Dario, грецкий орех
Стол обеденный Dino, орех

Характеристики товара

Описание

Вместительный и широкий стол Dino подойдет для любого случая. Будь то обыденный завтрак с семьей перед поездкой на работу или романтический ужин со своей второй половинкой, когда на столе стоят не только блюда, но и ваза с красивым букетом роз, зажженные свечи. А может быть вы решите пригласить друзей в гости на уютные посиделки за какой-нибудь интересной настольной игрой. Стол спокойно вмещает 4-6 человек. Тонкая столешница и ножки придают легкость помещению. Вы забудете об ощущении тесноты и захламленности. Наоборот — придет приятное чувство, будто стало легче дышать. Столешница из МДФ покрыта 2-мя вариантами шпона: ореха или черного дуба. Стол обработан специальным материалом — меламином. Он обладает высокой устойчивостью к царапинам, сколам и вмятинам. Каркас и ножки стола изготовлены из металла и покрашены в матовый золотистый цвет, что добавит капельку солнца в вашу комнату.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материалшпон
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Похожие товары

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
33Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
37Хит

Стол Лидер 3, черный

Настоящее фото товара Столовая группа 08, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
19

Столовая группа 08

Столовая группа 21Настоящее фото товара Столовая группа 21, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
24

Столовая группа 21

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
36Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽
25

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Стул Изо Net

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кросби

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
16

Стул пластиковый Mindy на полозьях

Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синийНастоящее фото товара Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
11

Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий

Диван Паркер угловойНастоящее фото товара Диван Паркер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
189 290
Оптовая цена
9

Диван Паркер угловой

Кресло Swan Chair синий, искуственная замшаНастоящее фото товара Кресло Swan Chair синий, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
31 990
Оптовая цена
14

Кресло Swan Chair синий, искуственная замша

В наличии 18 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден