Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота800 мм
- Вес45 кг
- Объем0.2 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест2
- Страна изготовленияРоссия
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