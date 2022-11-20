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Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной - фото 1Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной - фото 2Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной - фото 3Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной - фото 4Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной - фото 5Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной - фото 6Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной - фото 7

Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной

Артикул: CH-035-487
31 оценка
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Стол деревянный Павия молочный с золотой патиной
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Стол деревянный Павия молочный с золотой патиной

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота800 мм
  • Вес45 кг
  • Объем0.2 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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