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Стол деревянный Павия белый

Артикул: CH-035-488
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота800 мм
  • Вес32.6 кг
  • Объем0.2 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест4
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияРоссия

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