Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота800 мм
- Вес32.6 кг
- Объем0.2 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест4
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый
Стол Brick M 140, Оникс/ черный
Стол Sirius бетон/ белый
Стол деревянный Эльпатия 110 дуб велингтон / черный матовый
Стол деревянный Эльпатия 150 дуб рошелье / черный матовый
Стол деревянный Лорентайн слоновая кость / золото
Стол деревянный Дэй дуб юкон
Стол деревянный раскладной Лота Лофт, черный
Стол Кессел, массив-дуба
Стол Молли раздвижной, дуб, черное основание
Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница
Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый
Стол обеденный круглый Олсон Мини 90, венге, натуральный