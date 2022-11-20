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Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан - фото 1

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

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Характеристики товара

Описание

Длина: 1220 мм

Ширина: 610 мм

Высота: 740 мм

Материал столешницы: полиэтилен высокой плотности HDPE

Материал каркаса: стальная круглая труба D25х1,2 мм

Вес: 10 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1220х610х740мм.

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1220х610х45мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1230х620х55мм.
Цвет столешницы: зеленый
М/К Стальная круглая труба D25х1,2мм.
Вес нетто: 10 кг.
Вес в упаковке: 11 кг.
Объем: 0,042 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина610 мм
  • Длина1220 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

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