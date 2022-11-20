Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота800 мм
- Вес32.6 кг
- Объем0.2 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест2
- Страна изготовленияРоссия
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