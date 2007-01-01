Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол складной Тейкли 180 зеленый
191 оценка
6 990
Товар в корзине. Перейти
Стол складной Тейкли 180 зеленый - фото 1Стол складной Тейкли 180 зеленый - фото 2Стол складной Тейкли 180 зеленый - фото 3Стол складной Тейкли 180 зеленый - фото 4Стол складной Тейкли 180 зеленый - фото 5

Стол складной Тейкли 180 зеленый

Артикул: CH-013-214
191 оценка
Основные характеристики
  • Длина1830 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота740 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол Волопас малахит
Фотография товара Журнальный стол Волопас малахит от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Тейкли 120, зелёный
Фотография товара Стол складной Тейкли 120, зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, полиэтилен устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1830 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота740 мм
  • Вес15 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки935 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Складной стол Виктория 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Складной стол Виктория 180, белый

147
В наличии 536 шт.
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180

197
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 240, белый

136
В наличии 78 шт.
Фотография товара Стол складной Виктория 120, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стол складной Виктория 120, белый

30
В наличии 557 шт.
Фотография товара Стол складной Тейкли 120, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120, белый

149
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120, зелёный

151
Хит
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180Л, белый

104
  • белый
  • серый
В наличии 1236 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Борно зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Борно зеленый

33
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Стол складной Натали серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стол складной Натали серый

136
  • белый
  • серый
В наличии 166 шт.
Фотография товара Скамья Сеттл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Скамья Сеттл зеленый

46
  • белый
  • серый
  • зеленый

Другие товары из раздела складные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный

464
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, бежевый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, орех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Стол Лидер 3, Д1200, орех, белый

10
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1,1200х600, серый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1200х600, серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59013
4 090 ₽

Стол Лидер 1,1200х600, серый, серебро

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09011
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800, бук, черный

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х900, венге, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х900, венге, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500х900, венге, каркас - белый

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1,1500*900, орех, шампань, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1500*900, орех, шампань, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 1,1500*900, орех, шампань, кромка ПВХ

15
Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, 22 мм, 120*70

11
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, антрацит, 25 мм, 100*70

11
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 100*70

9
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый

Товар в корзине

Стол складной Тейкли 180 зеленый
Стол складной Тейкли 180 зеленый
от 6 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Борно зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Борно зеленый

33
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Стол складной Натали серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стол складной Натали серый

136
  • белый
  • серый
В наличии 166 шт.
Фотография товара Скамья Сеттл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Скамья Сеттл зеленый

46
  • белый
  • серый
  • зеленый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности