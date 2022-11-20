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Стол деревянный Престиж светлый венге

Артикул: CH-035-672
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес35 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Количество мест2
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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