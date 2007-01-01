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Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, коричневый - фото 1Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, коричневый - фото 2

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, коричневый

Артикул: CH-073-200
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.
  • Нить полусфера.
  • Экоротанг высшего качества.
  • Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
  • Температура эксплуатации от -16 до + 50.
  • Легко моется. Не требует особого ухода.
  • Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота720 мм
  • Вес31.6 кг
  • Материалротанг, закаленое стекло
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.98 м3

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Товар в корзине

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, коричневый
Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, коричневый
40 990
В корзине

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