Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес35 кг
- Объем0.1 л
- Материал столешницыЛДСП
- Количество мест2
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
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