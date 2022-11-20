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Стол стеклянный Flavia

Артикул: CH-035-695
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес55.74 кг
  • Объем0.193 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест3
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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