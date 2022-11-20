Характеристики товара
Описание
- необычная форма столешницы (треугольник Рело)
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина55 мм
- Длина55 мм
- Вес6 кг
- Размер52*52*47
- Цветчерный
- необычная форма столешницы (треугольник Рело)
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