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Столик из массива акации, Волли ПЛАТИНУМ - фото 1Столик из массива акации, Волли ПЛАТИНУМ - фото 2Столик из массива акации, Волли ПЛАТИНУМ - фото 3

Столик из массива акации, Волли ПЛАТИНУМ

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Столик из массива акации, Ситта

Характеристики товара

Описание

- необычная форма столешницы (треугольник Рело)

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина55 мм
  • Длина55 мм
  • Вес6 кг
  • Размер52*52*47
  • Цветчерный

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