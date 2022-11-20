Характеристики товара
Описание
- необычный пепельный оттенок
- сохранена изысканная волнообразная структура древесины манго
- в базе изделия 4 устойчи
Основные характеристики
- Высота76 мм
- Ширина80 мм
- Длина150 мм
- Вес36 кг
- Размер150*80*76
- Цветсерый
- необычный пепельный оттенок
- сохранена изысканная волнообразная структура древесины манго
- в базе изделия 4 устойчи
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол Лофт-4
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
Стул DUBLIN зеленый, велюр, черный каркас
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х21л)
Бескаркасный диван Freedom, модуль B2
Люстра потолочная Пауло, Чёрная
Стол письменный Jasper, серый, металл
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди