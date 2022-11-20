Журнальный стол МОДЕРН

14 оценок

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Журнальный стол МОДЕРН

4.9
29 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Журнальный стол РАВЕЛЛО
Журнальный стол РАВЕЛЛО
Следующий Cтол МОДЕРН, 1000x1000
Cтол МОДЕРН, 1000x1000

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Модерн», 110x65 имеет классические очертания и впишется практически в любой интерьер. Устойчивая конструкция и традиционный стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы. На полке под столешницей можно хранить газеты, книги, пульты и прочие небольшие предметы обихода, чтобы не занимать место на столешнице.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Высота480 мм
  • Длина650 мм
  • Вес19 кг
  • Материалротанг

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