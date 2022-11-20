Журнальный столик «Модерн», 110x65 имеет классические очертания и впишется практически в любой интерьер. Устойчивая конструкция и традиционный стиль позволят этой мебели гармонично сочетаться с другими предметами интерьера и радовать вас долгие годы. На полке под столешницей можно хранить газеты, книги, пульты и прочие небольшие предметы обихода, чтобы не занимать место на столешнице.
Барный стол Уэмбли
Стул складной банкетный Lite, черный
Стол Эспрессо
Подстолье барное Tapas
Стол Лидер 11, 1500x750
Банкетка РИО
Банкетка PARKER
Банкетка DUART
Банкетка silva
Диван Soft Life прямой, темно-серый
Cтол МОДЕРН, 1500x1000
Cтол МОДЕРН, 2000x1000
Cтол ЛАЙТ, 800x800
Cтол ЛАЙТ, 1200x800
Стол уличный Агиос
Стол уличный Океан
Стол уличный Севу
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Кемер-2