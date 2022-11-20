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Стол деревянный Romeo без патины / молочный

Артикул: CH-035-519
37 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Romeo - это отличный выбор для обеденной зоны в домашнем интерьере. Стол имеет прямоугольную столешницу из МДФ, которая покрыта шпоном, что придает ему элегантный вид. Каркас стола выполнен из массива бука, что обеспечивает надежность и долговечность. Узор на ножках резной, что добавляет интересный дизайнерский элемент и придает столу дополнительный шарм.

Упаковка
Вес: 44.6 кг
Объем: 0.2 куб. м
Размеры упаковки: 1300 x 850 x 150 мм
Размеры упаковки 2: 150 x 200 x 750 мм

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота750 мм
  • Вес44.6 кг
  • Материал ножекМассив бука
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияРоссия

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