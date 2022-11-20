Характеристики товара
Описание
Стол Romeo - это отличный выбор для обеденной зоны в домашнем интерьере. Стол имеет прямоугольную столешницу из МДФ, которая покрыта шпоном, что придает ему элегантный вид. Каркас стола выполнен из массива бука, что обеспечивает надежность и долговечность. Узор на ножках резной, что добавляет интересный дизайнерский элемент и придает столу дополнительный шарм.
Упаковка
Вес: 44.6 кг
Объем: 0.2 куб. м
Размеры упаковки: 1300 x 850 x 150 мм
Размеры упаковки 2: 150 x 200 x 750 мм
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Ширина850 мм
- Высота750 мм
- Вес44.6 кг
- Материал ножекМассив бука
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия