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Стол деревянный Lorini 90 white

Артикул: CH-035-637
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота730 мм
  • Объем0.11 л
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест2
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияКитай

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