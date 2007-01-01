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Настоящее фото товара Стол обеденный Stem D90 мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Stem D90 мрамор
26 оценок
23 89041
39 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Stem D90 мрамор - фото 1
Распродажа

Стол обеденный Stem D90 мрамор

Артикул: CH-052-584
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр900 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Stem D90 мрамор, столешница МДФ, ножка металлическая черная

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес35.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал столешницыМДФ, металл
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки995 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки1000 мм
  • Вес упаковки40.6 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики1000
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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