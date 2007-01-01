Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Stem D90 мрамор, столешница МДФ, ножка металлическая черная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Диаметр900 мм
- Вес35.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал столешницыМДФ, металл
- Цветбелый, черный
- ФормаКруглая
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки995 мм
- Высота упаковки80 мм
- Глубина упаковки1000 мм
- Вес упаковки40.6 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики1000
- Изделия стопируютсяНет