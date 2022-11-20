Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Ширина750 мм
- Высота770 мм
- Вес40.1 кг
- Объем0.202 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест4
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Аура, черный мрамор
Стол обеденный Аура, белый мрамор
Стол обеденный Лео, белый мрамор
Стол обеденный Лео, черный мрамор
Стол обеденный Баррель, черный мрамор
Стол обеденный Амали, белый мрамор
Стол обеденный Амали, черный мрамор
Стол обеденный Элис, прозрачный
Стол обеденный Сохо, черный мрамор
Стол обеденный Орион, серый мрамор
Кресло подвесное Malsike из искусственного ротанга
Стул Полин коричневый
Столик придиванный Rodes круглый
Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные
Кресло Стоун, Velvet бежевый/ беленый дуб
Стол Бруно 1000, раздвижной, прямоугольный, вишня
Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина до 149 см
Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп
Стол деревянный Павия 100 крем с золотой патиной
Стол деревянный Тринити Лофт дуб вотан
Стол деревянный Паветти слоновая кость, золото
Стол стеклянный Бугун обсидиан / черный
Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло белое матовое
Стол обеденный Берлин раскладной 90-120*70 белый матовый
Стол Челси