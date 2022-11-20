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Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 1Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 2Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 3Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 4Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 5Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 6Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 7Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 8Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 9Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото - фото 10

Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото

Артикул: CH-035-515
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота770 мм
  • Вес40.1 кг
  • Объем0.202 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест4
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияРоссия

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