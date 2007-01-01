Характеристики товара
Описание
Материал - АКАЦИЯ, отделка экомаслом тик Light #01A.
Древесина, из которой изготовлена мебель, имеет сертификацию FSC (Forest Stewardship Council) - гарантия качества и происхождения древесины. Знак FSC - показатель того, что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Благодаря своей долговечности, прочности и устойчивости к вредителям эта древесина была создана для изготовления садовой мебели.
Страна происхождения древесины: Вьетнам, Малайзия. Средняя плотность древесины: 550 кг/м3.
Анодированная фурнитура из нержавеющей стали.
Количество в упаковке: 1 шт.
Объем упаковки: 0.029 м3
Размер упаковки: 535х440х125 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота530 мм
- Диаметр400 мм
- Вес5 кг
- Материалакация, дерево
- Цветкоричневый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет