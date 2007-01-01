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Настоящее фото товара Столик деревянный кофейный Ravona, произведённого компанией ChiedoCover
Столик деревянный кофейный Ravona
5 оценок
9 990
Товар в корзине. Перейти
Столик деревянный кофейный Ravona - фото 1Столик деревянный кофейный Ravona - фото 2Столик деревянный кофейный Ravona - фото 3Столик деревянный кофейный Ravona - фото 4

Столик деревянный кофейный Ravona

Артикул: CH-052-769
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота530 мм
  • Диаметр400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал - АКАЦИЯ, отделка экомаслом тик Light #01A.
Древесина, из которой изготовлена мебель, имеет сертификацию FSC (Forest Stewardship Council) - гарантия качества и происхождения древесины. Знак FSC - показатель того, что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Благодаря своей долговечности, прочности и устойчивости к вредителям эта древесина была создана для изготовления садовой мебели.
Страна происхождения древесины: Вьетнам, Малайзия. Средняя плотность древесины: 550 кг/м3.
Анодированная фурнитура из нержавеющей стали.


Количество в упаковке: 1 шт.
Объем упаковки: 0.029 м3
Размер упаковки: 535х440х125 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота530 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес5 кг
  • Материалакация, дерево
  • Цветкоричневый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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