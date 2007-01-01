Характеристики товара
Описание
Толщина столешницы: 1,2 см. Материал каркаса - металл; Материал столешницы - Стекло; Ширина - 90; Высота - 76; Длина - 180;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес97.22 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Количество мест4
- Цвет столешницыЧерный
- Материал ножекметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки98 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет