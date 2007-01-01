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Настоящее фото товара Стол стеклянный Kolonel черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол стеклянный Kolonel черный
34 оценки
92 690
Товар в корзине. Перейти
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Стол стеклянный Kolonel черный

Артикул: CH-035-716
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес97.22 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Толщина столешницы: 1,2 см. Материал каркаса - металл; Материал столешницы - Стекло; Ширина - 90; Высота - 76; Длина - 180;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес97.22 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Количество мест4
  • Цвет столешницыЧерный
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки98 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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