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Стол стеклянный Komin 2 черный / золото - фото 1Стол стеклянный Komin 2 черный / золото - фото 2Стол стеклянный Komin 2 черный / золото - фото 3Стол стеклянный Komin 2 черный / золото - фото 4Стол стеклянный Komin 2 черный / золото - фото 5

Стол стеклянный Komin 2 черный / золото

Артикул: CH-035-715
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес90.24 кг
  • Объем0.334 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест3
  • Цвет столешницыЧерный
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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