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Стол Ньюпорт - фото 1

Стол Ньюпорт

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Характеристики товара

Описание

Функциональный садовый обеденный стол. При длине 1,2м он вполне удобно разместит 6 человек. Этот стол эконом-класса - хит спроса продаж, благодаря идеальному соотношению цена-качество. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Отверстие в центре стола предназначено для установки зонта, в тени которого ваш отдых станет еще комфортнее. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Вес: 10,10 кг
Высота: 65 см
Ширина: 70 см
Длина: 120 см
Упаковка (Д*Ш*В): 120x70x5 см
Упаковка (объем): 0.042 м3
Упаковка (вес): 10,34 кг
Площадь покраски: 3,21 м2

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес10,1 кг
  • Материал каркасадерево

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