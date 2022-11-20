Характеристики товара
Описание
Функциональный садовый обеденный стол. При длине 1,2м он вполне удобно разместит 6 человек. Этот стол эконом-класса - хит спроса продаж, благодаря идеальному соотношению цена-качество. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Отверстие в центре стола предназначено для установки зонта, в тени которого ваш отдых станет еще комфортнее. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Вес: 10,10 кг
Высота: 65 см
Ширина: 70 см
Длина: 120 см
Упаковка (Д*Ш*В): 120x70x5 см
Упаковка (объем): 0.042 м3
Упаковка (вес): 10,34 кг
Площадь покраски: 3,21 м2
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина700 мм
- Длина1200 мм
- Вес10,1 кг
- Материал каркасадерево