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Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 1Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 2Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 3Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 4Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 5Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 6Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 7Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 8Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 9Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый - фото 10

Стол деревянный Оригон сонома / черный матовый

Артикул: CH-035-472
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота77 мм
  • Вес35 кг
  • Объем0.14 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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