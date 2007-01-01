Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол журнальный Д3, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Д3
43 оценки
14 390
Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный Д3 - фото 1Стол журнальный Д3 - фото 2Стол журнальный Д3 - фото 3Стол журнальный Д3 - фото 4Стол журнальный Д3 - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол журнальный Д3 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол журнальный Д3 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол журнальный Д3 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол журнальный Д3 производства ChiedoCover

Стол журнальный Д3

Артикул: CH-015-511
43 оценки
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота550 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол Раунд
Фотография товара Журнальный стол Раунд от компании ChiedoCover.
Следующий Журнальный стол Лофт Дроэда
Фотография товара Журнальный стол Лофт Дроэда от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол - лаконичная элегантность для бизнес-пространств.

Журнальный стол — это воплощение современного минимализма и функциональности.

Ключевые преимущества для вашего заведения:
Современный дизайн
Четкие геометрические линии и контраст теплого дерева с холодным металлом создают стильный акцент в любом пространстве.

Исключительная прочность
Металлический каркас из толстостенных профилей обеспечивает устойчивость, сохраняя визуальную воздушность.

Премиальное качество
Тщательно отшлифованная столешница из массива дерева с защитным покрытием устойчива к износу.

Универсальность применения
Идеально подходит для:
Зон ожидания в ресторанах и отелях
Лаунж-зон бизнес-центров
Переговорных комнат

Журнальный стол — это не просто мебель, а инструмент создания стильного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота550 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл, ЛДСП, ЛДСП 16 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол журнальный Д3 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол журнальный Д3 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Белый Белый
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол журнальный Д3 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете БукБук
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол журнальный Д3 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро

496
Настоящее фото товара Стол прямоугольный с тонированной стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стол прямоугольный с тонированной стеклянной столешницей

73
Фотография товара Стол раскладной Теодоро, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Теодоро, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стол раскладной Теодоро, орех

49
Фотография товара Стол Монте 120, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от34 090
Оптовая цена

Стол Монте 120, Натуральное дерево

9
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19011
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, серый, черный

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, черный, шампань, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, черный, шампань, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 54013
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, черный, шампань, без отбойников

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1907
4 490 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, шампань, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, шампань, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9904
6 190 ₽

Стол Лидер 2, 2400х800, шампань, венге

14
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 супер белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол раздвижной Бетти 1100+300 супер белый, черный муар

13
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Бетти 1100+300 азул, черный муар

12
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Фотография товара Стол Соломон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Соломон, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090

Стол Соломон

50
Фотография товара Стол Куб, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Куб, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290

Стол Куб, кофейный

47
Распродажа
Фотография товара Компьютерный стол Басик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Басик, произведённого компанией ChiedoCover
от15 0906
15 990 ₽Оптовая цена

Компьютерный стол Басик

49
В наличии 116 шт.
Фотография товара Стол Лофт Фостер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Фостер, произведённого компанией ChiedoCover
от80 590

Стол Лофт Фостер

41
Фотография товара Стол Гариф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гариф, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стол Гариф

13
Фотография товара Стол пластиковый Сан, прямоугольный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Сан, прямоугольный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Сан, прямоугольный, белый

8
  • белый
  • зеленый
  • коричневый
Фотография товара Стол обеденный Рами, 180х90х76, коричневая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Рами, 180х90х76, коричневая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
170 990

Стол обеденный Рами, 180х90х76, коричневая керамика

12
  • белый
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол обеденный Флора, 140х80х75, белая керамика, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Флора, 140х80х75, белая керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
66 590

Стол обеденный Флора, 140х80х75, белая керамика, черный

6
В наличии 26 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Миси, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миси, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
59 490

Стол Миси, черный/керамика белая

8
  • белый, черный
  • Стол Миси, черный/керамика серая
Фотография товара Стол кофейный Датти, с конусными ножками, стекло, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Датти, с конусными ножками, стекло, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Стол кофейный Датти, с конусными ножками, стекло, коричневый

7
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Стол журнальный Д3
Стол журнальный Д3
от 14 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности