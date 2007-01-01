Характеристики товара
Описание
Журнальный стол - лаконичная элегантность для бизнес-пространств.
Журнальный стол — это воплощение современного минимализма и функциональности.
Ключевые преимущества для вашего заведения:
Современный дизайн
Четкие геометрические линии и контраст теплого дерева с холодным металлом создают стильный акцент в любом пространстве.
Исключительная прочность
Металлический каркас из толстостенных профилей обеспечивает устойчивость, сохраняя визуальную воздушность.
Премиальное качество
Тщательно отшлифованная столешница из массива дерева с защитным покрытием устойчива к износу.
Универсальность применения
Идеально подходит для:
Зон ожидания в ресторанах и отелях
Лаунж-зон бизнес-центров
Переговорных комнат
Журнальный стол — это не просто мебель, а инструмент создания стильного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина650 мм
- Высота550 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл, ЛДСП, ЛДСП 16 мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет