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Стол Вильма

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Характеристики товара

Описание

Складной стол, который можно взять на пикник в багажник автомобиля. Его можно использовать в качестве приставного сервировочного стола к большому обеденному садовому столу. Чаепитие на балконе за таким столом не означает загоромождение пространства - стол легко собрать когда гости ушли. Размер столешницы 65х65cm. Этот стол эконом-класса - хит спроса/продаж благодаря идеальному соотношению цена-качество и своей многофункциональности. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Пиковая нагрузка 100 кг.

Вес: 5,74 кг
Высота: 70 см
Ширина: 65 см
Длина: 65 см
Упаковка (Д*Ш*В): 89x65x7.5 см
Упаковка (объем): 0.043 м3
Упаковка (вес): 5,89 кг
Площадь покраски: 1,95 м2

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина650 мм
  • Вес5,7 кг
  • Материал каркасадерево

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