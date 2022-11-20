Характеристики товара
Описание
Складной стол, который можно взять на пикник в багажник автомобиля. Его можно использовать в качестве приставного сервировочного стола к большому обеденному садовому столу. Чаепитие на балконе за таким столом не означает загоромождение пространства - стол легко собрать когда гости ушли. Размер столешницы 65х65cm. Этот стол эконом-класса - хит спроса/продаж благодаря идеальному соотношению цена-качество и своей многофункциональности. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Пиковая нагрузка 100 кг.
Вес: 5,74 кг
Высота: 70 см
Ширина: 65 см
Длина: 65 см
Упаковка (Д*Ш*В): 89x65x7.5 см
Упаковка (объем): 0.043 м3
Упаковка (вес): 5,89 кг
Площадь покраски: 1,95 м2
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина650 мм
- Длина650 мм
- Вес5,7 кг
- Материал каркасадерево