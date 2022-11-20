Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Стол Лофт-2, светлый орех, черный
Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана
Стеклянный стол Давос белый / венге
Стол складной Бирфест
Стол складной Лугано
Стол Рольф
Стол Максимус
Стол Лондон Лофт
Стол складной Scp-049
Стол Берген
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый
Стул Connor Lux бархат синий
Стул RS178