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Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

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Характеристики товара

Описание

Консоль ИНСИГНИЯ, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас консоли изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 123*85*15,0

Масса брутто: 17,0 кг.

Объем: 0,163

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1150 мм
  • Длина300 мм
  • Вес15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки17 кг

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