Товар в корзине. Перейти
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото - фото 1Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото - фото 2Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото - фото 3Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото - фото 4

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Следующий Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро

Характеристики товара

Описание

Консоль АРТ ДЕКО благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас консоли изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 123*85*15,0

Масса брутто: 17,0 кг.

Объем: 0,163

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1150 мм
  • Длина300 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки17 кг

Похожие товары

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
39 99047
74 990 ₽
11

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото

В наличии 9 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
23 99051
47 990 ₽
13

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

В наличии 14 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 99051
59 990 ₽
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

Консольный столик Инсигния 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
23 99051
47 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро

В наличии 16 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
27 99045
49 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 89023
16 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, фиолетовый, велюр

В наличии 2 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 99052
61 990 ₽
10

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

В наличии 24 шт.
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золотоНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
18 99043
32 990 ₽
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

Журнальный столик Бостон 50 x 32 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
14 99045
26 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

В наличии 21 шт.
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
28 99043
49 990 ₽
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 9 шт.
Другие товары из разделадругие
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темныйНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
26 99049
51 990 ₽
8

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный

В наличии 38 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
16 99053
35 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро

В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49034
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

С этим товаром покупают
Стул Раунд 20ммНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79030
2 550 ₽
14

Стул Раунд 20мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый аршНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
12

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
7

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синийНастоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
9

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
16

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59026
3 490 ₽
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Настоящее фото товара Коммерческий телевизор LG 32LV340C, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена
11

Коммерческий телевизор LG 32LV340C

Стол Модерн круглыйНастоящее фото товара Стол Модерн круглый, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
10

Стол Модерн круглый