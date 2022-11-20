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Стол Оксфорд - фото 1

Стол Оксфорд

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Характеристики товара

Описание

Изысканный обеденный стол строгой формы. Размер столешницы 180х100 см, высота - 76 см. Строгие формы столешницы и ножек, нехарактерные для садовой мебели стиле, идеально подойдут для украшения терассы, сада или уютного уголка сада. Поставка в натуральном неокрашенном виде.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке, оцинкованная фурнитура и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 39 кг
Высота: 73 см
Ширина: 100 см
Длина: 180 см
Упаковка (Д*Ш*В): 181*105*9 см
Упаковка (объем): 0,170 м3
Упаковка (вес): 39,68 кг

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1800 мм
  • Вес39 кг
  • Материал каркасадерево

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