Характеристики товара
Описание
Изысканный обеденный стол строгой формы. Размер столешницы 180х100 см, высота - 76 см. Строгие формы столешницы и ножек, нехарактерные для садовой мебели стиле, идеально подойдут для украшения терассы, сада или уютного уголка сада. Поставка в натуральном неокрашенном виде.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке, оцинкованная фурнитура и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Вес: 39 кг
Высота: 73 см
Ширина: 100 см
Длина: 180 см
Упаковка (Д*Ш*В): 181*105*9 см
Упаковка (объем): 0,170 м3
Упаковка (вес): 39,68 кг
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1800 мм
- Вес39 кг
- Материал каркасадерево